Sfalcio, pulizia griglie, ciclopedonale: Maris e Comune al lavoro a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Prosegue sul territorio comunale di Santo Stefano di Magra l'opera di manutenzione e pulizia svolta dalla Cooperativa Maris in coordinamento con l'amministrazione comunale. Sul fronte sfalcio e diserbo, riguardante decine di vie e le mura del centro storico, due interventi sono stati realizzati a maggio e a luglio e un terzo è in corso in queste settimane. Un altro taglio completo, della durata di circa un mese, sarà effettuato a partire da fine ottobre. Quattro anche gli interventi sulla vegetazione lungo circa tre chilometri di Strada statale della Cisa, dalla zona della Pineta salendo verso il paese capoluogo: due passaggi sono stati portati a termine tra fine primavera e inizio estate, un terzo è in corso e il quarto sarà eseguito entro la fine dell'anno in date concordate con Palazzo civico.



Fondamentale inoltre il servizio di pulizia delle cunette, delle griglie e delle caditoie dei dodici sottopassi della Cisa. Un primo intervento è stato effettuato a luglio e in questi giorni è in corso un'altra operazione. Non ultimo, il lavoro di sfalcio e pulizia sulla ciclopedonale: ad oggi sono stati effettuati tre interventi (maggio, luglio e settembre), un quarto sarà organizzato entro la fine del 2019. Nel corso dell’estate sono stati eseguiti, su richiesta dell’amministrazione, anche dei servizi di taglio delle canne e pulizia in zone non propriamente ricomprese nella pista ciclopedonale quali alcune scarpate all'altezza delle vie Arzelà e Volta. Ulteriori servizi sono lo spazzamento con lavaggio (quattro passaggi annuali, due lungo la Cisa e due in Piazza Garibaldi e zone limitrofe) e, il martedì e il sabato, lo svuotamento dei cestini presenti nei parchi, compresi quelli per le deiezioni canine. È invece a cura degli operai comunali lo spazzamento meccanizzato, che prevede due passaggi mensili.



“La Cooperativa Maris svolge un lavoro prezioso e puntuale, d'intesa con l'amministrazione comunale – commenta Gionni Giannarelli, assessore all'Ambiente e ai Lavori pubblici -. Siamo soddisfatti, ma ben vengano eventuali consigli e segnalazioni da parte della comunità: il nostro obbiettivo è predisporre servizi quanto più rispondenti alle necessità del territorio santostefanese”. L'assessore dà inoltre notizia della partenza del cantiere per la messa in sicurezza del parcheggio di Via Pascoli, intervento che porrà fine al problema degli allagamenti, e dell'operazione predisposta per recuperare e smaltire una serie di rifiuti ingombranti abbandonati in località Vincinella, tra i quali alcuni automezzi.