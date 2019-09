Sfalci verdi, ad Arcola il servizio raddoppia

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola informa che in merito al servizio di ritiro rifiuti vegetali dei residenti arcolani, per ridurre i tempi di attesa degli utenti e a seguito delle necessità riscontrate, in accordo con Iren e Acam ambiente, fino al 2 ottobre è stato programmato il raddoppio delle prenotazioni per il ritiro. I cittadini interessati potranno fissare il giorno del ritiro al domicilio attraverso chiamata telefonica al numero verde o utilizzando la procedura on line appositamente predisposta dal gestore e disponibile anche nell’home page del sito istituzionale del comune www.comune.arcola.sp.it