Sfalci, riapre a Santo Stefano il centro di raccolta comunale

Sarzana - Val di Magra - Per venire incontro alle numerose richieste avanzate dai cittadini santostefanesi, l’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con il Dott. Fincato di ACAM Ambiente, riaprirà a partire da oggi martedì 21 aprile il Centro di Raccolta Comunale sito in Località Vedicella. Il conferimento sarà però consentito solo per il rifiuto biodegradabile verde (sfalcio, potature).



Per poter accedere al conferimento, è necessario rispettare senza alcuna eccezione, tutti i provvedimenti del Governo ancora in atto e così sintetizzati: indossare mascherina e guanti; accedere all’area di conferimento uno alla volta, o comunque nel rispetto delle istruzioni impartite dagli addetti; evitare di creare assembramenti o code e attendere il proprio turno all’interno della propria autovettura; mantenere sempre la distanza di sicurezza; trattenersi all'interno del centro di raccolta solo per il tempo necessario.



Sarà inoltre obbligatorio avere con sé l'apposito modulo di autodichiarazione compilato con la descrizione dell'effettiva necessità (es. “conferimento rifiuto verde al centro di raccolta su appuntamento”).



Per prenotazioni contattare ACAM Ambiente al numero 800487711, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00.

L'orario di apertura del centro di raccolta rimane quello ordinario (il martedì e il sabato dalle 8.00 alle 13.30 e il giovedì dalle 13.00 18.30).



Si comunica infine che i nuclei familiari interessati dal contagio da COVID-19 o in quarantena obbligatoria, non potranno usufruire dell'accesso al centro di raccolta su prenotazione, ma dovranno attenersi alle istruzioni appositamente fornite.