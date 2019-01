Sette milioni per le nuove Poggi, studio pilota per Sarzana

Presentato il progetto di Ire, per il secondo lotto delle Carducci serviranno altri tre milioni. Ponzanelli chiede il finanziamento alla Regione: "Restituiremo sicurezza e dignità a tutto il quartiere".

Sarzana - Val di Magra - Potrebbe essere pronto per l'anno scolastico 2020-2021 il primo lotto della nuova “cittadella” della scuola con la struttura delle Poggi interamente demolita e ricostruita su due piani con un finanziamento di 7 milioni che questa mattina il sindaco Ponzanelli ha ufficialmente richiesto alla Regione. Altri tre milioni serviranno invece per il secondo lotto riguardante le Carducci di cui si valuterà se procedere con un'intera ricostruzione (sempre su due piani) oppure con un adeguamento sismico. Serviranno invece ulteriori approfondimenti per capire se la tensostruttura che attualmente ospita la palestra, potrà essere spostata a ridosso dello skate park nell'ottica di una riqualificazione più ampia di tutta l'area. Questi, in estrema sintesi, i contenuti dello studio di fattibilità realizzato da IRE – società regionale per le infrastrutture – che ha visto Sarzana come caso campione per tutta la Liguria. Un documento articolato che ha analizzato l'intero patrimonio cittadino di edilizia scolastica e le previsioni future nell'ottica di valutazioni ed interventi che riguarderanno anche la scuola del XXI Luglio. “Di fronte alla pesante eredità che ci è stata lasciata – ha affermato Ponzanelli introducendo la presentazione - non abbiamo guardato al passato con rassegnazione ma abbiamo pensato al futuro con l'ambizione di realizzare un progetto che restituisca dignità sociale e sicurezza a tutto il quartiere. Per me è un giorno bellissimo – ha proseguito – perché a quattro mesi dalla crisi di questa estate siamo riusciti a concludere questo primo passaggio, che va oltre la nuova scuola, nei tempi prestabiliti e senza alcun costo per la cittadinanza, nonostante in consiglio comunale a settembre l'opposizione ci additò come “venditori di fumo”. Ringrazio la Regione con il presidente Toti e gli assessori Giampedrone e Scajola per il loro contributo indispensabile – ha evidenziato - IRE per la tempestività e poi l'assessore Campi, gli uffici e i tecnici, e Giorgio Borrini che mi hanno accompagnato in ogni passaggio di questo iter”.



Lo studio, illustrato da Marco Segni, Teodora Buzzanca e Silvia Risso di IRE, si sulla delineazione della curva demografica della città per capire il fabbisogno di spazi in un arco temporale che in proiezione prevede ad esempio nel 2023 un calo del 14% della popolazione scolastica che nell'anno in corso si attesta su 1.625 iscritti. L'analisi dei nove plessi sarzanesi che ospitano i tredici istituti ha inoltre permesso di ricavare i dati relativi ai consumi e ai costi di gestione che nella nuova struttura sarebbero ridotti a un quarto di quelli attuali. Più incerto al momento il futuro della XXI Luglio la cui valutazione non ha potuto essere risolutiva in quanto i progetti sono datati e i costi per gli interventi complessivi di adeguamento ad oggi arriverebbero a 14 milioni.

“Mi unisco ai ringraziamenti a tutti coloro che oggi ci hanno permesso di avere questo studio – ha aggiunto l'assessore Campi – da IRE al presidente Toti che all'indomani della tragedia del Ponte Morandi nominò Sarzana sottolineando come “la sicurezza non è campagna elettorale ma prevenzione”. Abbiamo dimostrato che si può lavorare a livelli più alti nello sviluppo della progettazione”.

Ora la palla passa proprio alla Regione che entro metà febbraio dovrà pronunciarsi sulla richiesta di finanziamento per il primo lotto, mentre per il secondo il Comune valuterà ogni alternativa guardando anche alla graduatoria della programmazione triennale per l'edilizia scolastica. “Il percorso è ambizioso – ha chiuso Ponzanelli – ma ci stiamo mettendo forza e audacia per pensare a un futuro migliore”.