Servizio civile, oltre trenta posti disponibili con il Consorzio Cometa

Sarzana - Val di Magra - Anche quest’anno il Consorzio Cometa offre a ragazzi di età compresa tra 18 e 28 anni l’opportunità di partecipare al nuovo bando di servizio civile universale mettendo a disposizione rispettivamente 22 posti e 12 posti presso le proprie strutture dislocate a Spezia, Sarzana, Ameglia, Luni e Fivizzano.



Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura.



Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.



Anche quest’anno, per facilitare la partecipazione dei giovani e, più in generale, per avvicinarli al mondo del servizio civile, è disponibile il sito dedicato:



www.scelgoilserviziocivile.gov.it che, grazie al linguaggio più semplice, diretto proprio ai ragazzi, potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore.



Il bando avrà termine il giorno 08 febbraio 2021.



Per eventuali informazione sulle attività nelle varie sedi e progetti, potete contattare i seguenti numeri di telefono:



331-6396974 0187-25571 dalle ore 9 alle ore 16 dal Lunedì al Venerdi



Oppure scrivere all’indirizzo mail serviziocivilecometa@consorziocometa.org