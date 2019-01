Servizio civile, la carica dei quaranta

Al via il nuovo anno con i giovani selezionati che saranno accolti domani alla casa della salute di Sarzana. La sindaca Ponzanelli: "Porsi al servizio degli altri denota generosità e altruismo: valori senza tempo né età".

Sarzana - Val di Magra - Il nuovo anno del Servizio Civile Volontario inizierà, come da comunicazione ufficiale da parte della Regione Liguria, domani 15 gennaio. L'accoglienza per i 40 volontari selezionati è prevista alle 9 presso la Casa della Salute di Sarzana. Sarà presente il sindaco Cristina Ponzanelli col vice-sindaco Costantino Eretta. “Trattasi di un'importante occasione di crescita e di formazione - dichiara il sindaco Ponzanelli - per tutti questi ragazzi che, partecipando alle selezioni per il Servizio Civile Nazionale, hanno mostrato e dimostrato senso civico e volontà di impegnarsi in prima persona per la loro comunità. Porsi al servizio degli altri denota generosità e altruismo: valori senza tempo né età. Tutti questi ragazzi difatti, così come i tanti impegnati nel volontariato, sono da prendere a esempio nonostante la loro giovane età.”



I giovani saranno assegnati alle varie sedi di competenza e svolgeranno il loro servizio all'interno del Distretto Sociale

n. 19, del Distretto Sociale n. 18 e dell'Asl5 Spezzino. In 28 lavoreranno al progetto “Di Diversità...virtù", progetto che consentirà ai ragazzi di aiutare anziani e disabili del territorio, sostenendo le famiglie aiutandole in piccole commissioni o servizi di acquisto spesa e medicinali, oppure offrire supporto alle attività di sostegno domiciliare attraverso compagnia e accompagnamento alle attività, al servizio di trasporto protetto e al servizio di educativa scolastica e domiciliare. Gli altri 12 lavoreranno al progetto "Occasioni educative in Val di Magra” e saranno impegnati a organizzare eventi per i loro coetanei, anche affiancando nella gestione le attività organizzate dai centri giovanili e/o biblioteche già esistenti, oltre a sostenere i bambini seguiti dai servizi sociali nel loro percorso di crescita e autonomia.

“A tutti questi ragazzi – ha chiuso il sindaco Ponzanelli - va il nostro ringraziamento e gli auguri per la bella esperienza che si accingono a vivere.”