Sergiampietri eletto presidente del Rotaract Sarzana-Lerici

Sarzana - Val di Magra - Francesco Sergiampietri è stato eletto all’unanimità Presidente del Club Rotaract Sarzana-Lerici per il prossimo anno sociale 2021-2022.

"Mi ricordo, come se fosse ora - spiega - l’ormai lontano scorso aprile, quando si aprì lo scenario di poter realizzare un Rotaract Club, che racchiudesse lo spazio territoriale in cui vivo: ero particolarmente entusiasta, un’ importante possibilità di sviluppo e di crescita si stava per realizzare. È vero che i dubbi e le perplessità erano molti, eravamo in piena pandemia, ma la nostra forza di volontà e la possibilità di creare un nostro club era più forte, così con l’aiuto del Rotary padrino, abbiamo dato vita al gruppo, pensando che l’attuale presidente potesse svolgere il ruolo nel migliore dei modi. Così è stato e ci tengo a ringraziarlo nuovamente. Ha avuto capacità di leadership, senza mai prevalere sugli altri, anzi, si è contraddistinto per il suo carattere inclusivo, ottenendo un solido risultato, sia in termini di operato, che di ampliamento del club. Concludo, ringraziando tutti i membri del direttivo, i quali hanno saputo ricoprire il proprio incarico, con serietà e volontà di migliorare; tutti i soci che sono entrati a far parte di questa famiglia (così la chiamo, perché mi sono sempre sentito come se fossi a casa); per ultimo, ogni singolo aspirante, che ha deciso di intraprendere questo percorso. Svolgerò l’incarico con serietà, entusiasmo impegno e dedizione, ossia i valori fondamentali che contraddistinguono il nostro club".





