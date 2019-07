Serata dedicata alla Luna con telescopi e film dedicati al nostro satellite

Sarzana - Val di Magra - Sarzana, terra della Luna, si prepara a festeggiare il 50esimo anniversario dello sbarco sul satellite terreste. E come noto lo farà con la musica e la festa di Moonland, il festival organizzato ad hoc in piazza Matteotti. Ma non solo. Stasera, 12 luglio, tutti in piazza per approfittare dell'evento organizzato dalla Società Astronomica Lunae presieduta da Roberto Zambelli che, come noto nel corso dell'intero anno, ha organizzato una serie di conferenze e di lezioni dedicate a temi astronomici. L'appuntamento di stasera è in piazza Matteotti (inizio alle 21.30) per una serata osservativa dedicata

alla Luna con uso di telescopi e con proiezione di filmati storici rievocativi del famoso allunaggio.