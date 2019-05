Seminario conoscitivo sulla Legionellosi a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Rete Imprese Italia, in collaborazione e con il patrocinio di Asl5, ha in programma un seminario conoscitivo sulla Legionellosi. L’appuntamento è per lunedì 27 maggio 2019 alle 15 nella Sala Consiliare del Comune di Sarzana in piazza Matteotti 1. La legionellosi pone un serio problema di salute pubblica perché costituisce un elemento di rischio in tutte le situazioni in cui le persone sono riunite in uno stesso ambiente, come avviene in strutture turistico ricettive, ospedali, piscine e terme ed altri luoghi pubblici. Il batterio della legionella si riproduce soprattutto in ambienti umidi e tiepidi o riscaldati, come i sistemi di tubature, i condensatori, le colonne di raffreddamento dell’acqua, i frangigetto delle docce e dei rubinetti sui quali forma un film batterico. I sedimenti organici e i depositi di materiali sulle superfici dei sistemi di stoccaggio e distribuzione delle acque facilitano l’insediamento della legionella. Data l’importanza dell’argomento Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti hanno organizzato l’appuntamento conoscitivo per le attività che affronterà i rischi e la prevenzione dalla Legionellosi sia dal punto di vista sanitario che tecnico.



Interventi in programma:



“Legionellosi: agente eziologico, modalità di trasmissione, manifestazione cliniche. Normative di settore. Obblighi e flussi informativi sanitari.”

Dottoressa Pinuccia Branca, Dirigente Medico ASL 5 Spezzino, Diparti- mento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica



“Aspetti legislativi: le linee guida nazionali. Obblighi delle aziende”

Dottor Massimiliano Polledri, Coordinatore personale sanitario Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASL 5 Spezzino



“Indagine ambientale, campionamento e modalità tecniche di prelievo”

Dottor Valter Maccione Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASL 5 Spezzino



“La valutazione del rischio legionella”

Dottor Andrea Sagramoni, medico chirurgo specializzato in Medicina del Lavoro, CMD Centro Medico



“Tecniche di bonifica e sanificazione impianti aeraulici ed idrici”

Dottor David Pinza, tecnico Global Trading Srl