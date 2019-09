Sei posti, con il servizio civile, alla Pubblica assistenza di Vezzano Ligure

Sarzana - Val di Magra - Sono 6 i posti disponibili per giovani ragazze e ragazzi tra i 18 e 29 anni non compiuti che potranno svolgere il servizio civile universale alla Pubblica Assistenza di Vezzano Ligure. È stato pubblicato il bando cui possono aderire giovani disoccupati che, previo il superamento di un apposito colloquio, potranno svolgere un’esperienza formativa unica.

I giovani che presenteranno domanda opereranno a bordo delle ambulanze per attività di emergenza e trasporto sanitario, soccorso in caso di calamità ed altre attività inerenti inservizi alla persona.

Frequenteranno un percorso formativo che consentirà l’ottenimento della qualifica di soccorritore, comprensivo dell’abilitazione al defibrillatore semi automatico, qualifiche spendibili nel mondo del lavoro; inoltre è previsto un percorso formativo per la sicurezza sul lavoro, che costituirà un credito formativo permanente per la vita lavorativa dei ragazzi che porteranno a termine il progetto. I giovani che aderiranno al bando saranno impiegati per 25 ore la settimana con una retribuzione mensile di 433 euro. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 10 ottobre.



Come ogni anno, l’associazione Pubblica Assistenza di Vezzano, partecipa al bando per il sevizio civile universale dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze. Per tutte le informazioni è possibile inviare una mail a: pavezzanoligure_scn@libero.it. E' anche possibile telefonare al numero 0187997324 chiedendo di Nicola.