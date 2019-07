Segui il "gatto verde" per pulire i borghi dai rifiuti

Sarzana - Val di Magra - Un piccolo gatto verde, il gatto spazzolino, è la mascotte del programma che l'amministrazione comunale ha organizzato per quattro sabati a partire dal 3 agosto. L'operazione prevede una pulizia dei borghi in collaborazione con Legambiente, le associazioni di volontariato locale e la protezione civile Lunezia. Nel dettaglio il calendario delle giornate: sabato 3 agosto centro storico di Arcola, sabato 17 agosto borgo di Trebiano, sabato 24 agosto borgo di Cerri, sabato 31 agosto borghi di Baccano, Monti, Fresonara. L'appuntamento dalle 8.30 alle 13. Sono previste tre squadre composte da personale qualificato con utilizzo di attrezzature e i volontari in loro ausilio. A tutti i partecipanti verranno messi a disposizione sacchi, guanti, scope, palette e assicurazione.



Per illustrare il progetto sono indette tre assemblee pubbliche di presentazione alle ore 18: lunedì 12 agosto ex circolo Endas a Trebiano, lunedì 19 agosto circolo arci Cerri, lunedì 26 agosto arci Baccano. "Partiamo con questo primo calendario - a parlare il Sindaco Monica Paganini- ma miriamo a consolidare ed inserire in un contesto più ampio queste attività di pulizia che l'amministrazione ha fortemente voluto fin dal suo insediamento. Ovviamente abbiamo chiesto e immediatamente ottenuto la disponibilità e la collaborazione delle associazioni di volontariato ma confidiamo che aderiscano numerosi gruppi di cittadini, al fine di promuovere la più ampia partecipazione alla cura del territorio, del decoro urbano e della raccolta differenziata di rifiuti".