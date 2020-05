Se le pecore tengono in ordine l'antica Luni

Sarzana - Val di Magra - La Direzione regionale musei Liguria prova a mettere in atto una nuova strategia per la costosa manutenzione ordinaria delle aree a verde dell'antica Luni, sito che si estende su 26 ettari, gran parte dei quali prativi. “In alcune aree archeologiche e comuni, da alcuni anni, è stato introdotto un modello di gestione che vede la frequenza e la tipologia dei tagli adattarsi alle varie tipologie del verde, e che fra le varie tecniche adottate vi sono il pascolo e la fienagione urbana”, spiegano dalla Direzione, che ha quindi approntato un avviso pubblico volto a reclutare uno o più operatori partner (maneggi, aziende agricole e/o zootecniche ecc.) cui affidare lo sfalcio e l’asportazione dell’erba tagliata, finalizzata alla fienagione, e/o il pascolo di alcuni terreni dell’area (ove non siano presenti emergenze archeologiche). La procedura prevede concessioni per sei anni e riguarda otto lotti di varie dimensioni, per un totale di 185mila metri quadrati. Si tratta di una procedura a titolo gratuito per ambo le parti: agli operatori vanno fieno o spazi per il pascolo, alla parte pubblica l'opera di manutenzione.



L'accordo di partenariato prevede gli operatori garantiscano all'Area archeologica tre tagli dell’erba, nei mesi di aprile/giugno/settembre. I tagli dovranno essere effettuati con mezzi idonei ed il prodotto risultante dovrà essere asportato. In alternativa al taglio, dovranno garantire il pascolo di ovini, con l’utilizzo di un numero massimo di capi concordato con la Direzione regionale musei, e la presenza costante e continua del custode e di uno o più cani per il controllo del gregge. Necessario altresì effettuare la pulizia costante da rovi e rampicanti delle recinzioni metalliche che delimitano i vari lotti. L'intesa prevede l'accesso nei vari lotti da parte del personale della Direzione regionale per lavori, sopralluoghi (senza possibilità di indennizzo per gli operatori nel caso questi accessi limitino l'utilizzo degli appezziamenti) e verifiche del taglio del fieno. Il ritiro del residuo vegetale (balle, rotoballe ecc.) dovrà tenersi entro sessanta ore dalla pressatura, meteo permettendo.

I soggetti interessati potranno far pervenire la loro adesione entro il 10 giugno alla Direzione regionale musei Liguria a mezzo p.e.c. all’indirizzo mbac-pm-lig@mailcert.beniculturali.it o tramite raccomandata A/R. Informazioni e moduli sul sito della Direzione regionale (https://www.musei.liguria.beniculturali.it/ )