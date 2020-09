Scuole di Sarzana, Fini: "Grazie agli Alpini, anche merito loro se abbiamo riaperto"

Sarzana - Val di Magra - "Quando sono chiamati, rispondono sempre: sono una solida realtà, sul nostro territorio. Parlo dell’Associazione Nazionale Alpini, sezione di Sarzana, guidata dal capogruppo Fabio Lucchi". Così il dirigente dell'istituto comprensivo di Sarzana Antonio Fini, che aggiunge: "Li ho conosciuti nel settembre 2018 quando, appena insediato come dirigente scolastico all’ISA13, mi trovai a far fronte alla difficile situazione relativa all’inagibilità del plesso “Poggi”. Aule letteralmente da smontare e ricostruire altrove, in pochi giorni.

Ci pensarono “gli alpini”, perché così sono ormai noti presso il nostro Istituto. Due anni dopo, un’altra emergenza ma i medesimi problemi: tantissimo materiale da sgombrare, da riporre altrove, un lavoro impossibile per le esigue forze (anche fisiche!) del personale scolastico. A chi rivolgersi? Il pensiero, già ai primi di agosto, è stato subito per loro, i nostri “alpini”. Ricevuta l’immediata disponibilità, nelle due settimane precedenti l’apertura delle scuole, diverse “squadre” hanno svolto vari interventi in quasi tutte le scuole afferenti a ISA13, fornendo (è proprio il caso di dirlo!) una “grossa mano” a docenti e personale ausiliario.

È anche merito di questi ragazzi con la piuma sul cappello, se le scuole hanno riaperto, ordinate, pulite e sgombre da tanto materiale accumulato negli anni! A Fabio e a tutto il gruppo sarzanese del’ANA va pertanto il caloroso ringraziamento di tutta la comunità scolastica di ISA13 e il mio personale. Sappiamo di poter contare su di voi".