Scuole castelnovesi pronte a riaprire, terminato anche primo lotto per adeguamento sismico

Sarzana - Val di Magra - “Sono stati mesi intensi e complicati, ma con un lavoro sinergico tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo le scuole del Comune sono pronte ad accogliere i nostri studenti”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Castelnuovo che “ha ritenuto mettere al primo posto la scuola, i bambini e i ragazzi così sacrificati nei mesi della quarantena”.

“Riteniamo fondamentale - spiega il sindaco Montebello - creare per loro il miglior ambiente di apprendimento per poter crescere, interagire personalmente con i compagni e gli insegnanti, favorendo la realizzazione del proprio percorso progettuale che parte dallo studio, dalla ricerca, dal conoscere le proprie aspirazioni e avere gli strumenti per potere realizzarle.

Per questo sono stati ampliati gli ingressi scolastici; ritinteggiate aule; sgomberati numerosi spazi ed individuati nuovi spazi per le lezioni, adeguati i percorsi d’ingresso ed uscita degli edifici scolastici. È terminato il primo lotto di lavori per l’adeguamento sismico presso la scuola secondaria “Dante Alighieri”, con il relativo collaudo tecnico, da parte dell’ingegnere incaricato”.



Il sindaco, l’assessore alla pubblica istruzione, l’assessore ai lavori pubblici, tutta l’Amministrazione di Castelnuovo Magra, insieme al dirigente scolastico ed il Consiglio d’Istituto desiderano inoltre “ringraziare i tecnici, gli operai, il personale Ata, tutti coloro che col loro prezioso lavoro hanno permesso che i nostri studenti possano ritornare in classe in sicurezza. Castelnuovo è, dunque, pronta all’avvio del nuovo anno scolastico, auspicando che l’aggressività del virus diminuisca e non siano necessari nuovi provvedimenti restrittivi. Speriamo veramente che in questo momento ancora così difficile e incerto, il ritorno a scuola possa essere davvero il modo per pensare al futuro con fiducia per una costruttiva ripartenza”.