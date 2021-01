Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Arcola informa che le famiglie che intendono avvalersi dei servizi scolastici di mensa e trasporto per l'anno scolastico 2021/2022, devono far pervenire l'apposita modulistica entro e non oltre il 27 marzo 2021. Per ogni informazione contattare ufficio pubblica istruzione Sig.ra Bianchi Mirna 0187 986214. Modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune di Arcola.