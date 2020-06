Scuola e Covid-19, Vezzano pensa a un servizio 'pedibus'

Sarzana - Val di Magra - A Vezzano Palazzo civico ragiona su quello che potrà essere il trasporto scolastico del prossimo anno. "Visto il perdurare dell’emergenza Covid-19 - si legge in un intervento dell'amministrazione Bertoni -, in attesa delle specifiche linee guida per lo svolgimento in sicurezza del servizio di trasporto scolastico che comunque comporteranno una minore disponibilità dei posti sugli scuolabus (necessaria per garantire il distanziamento previsto dalle misure di contenimento dell'epidemia) l'amministrazione comunale é orientata verso l'istituzione di un servizio di pedibus per tutte le zone più prossime ai plessi scolastici".



In caso di effettiva attivazione, proseguono dal Comune. "il servizio pedibus sarà attuato garantendo la sorveglianza da parte di un numero adeguato di accompagnatori volontari maggiorenni; anche i genitori potranno iscriversi al servizio come accompagnatori volontari per poter verificare come funziona apprezzare e accrescere il valore del servizio. Sarà invece garantito il servizio di trasporto per le tratte difficilmente raggiungibili a piedi come per esempio: P. di Valeriano – Bottagna - Valeriano – Carozzo per Plesso Vezzano Capoluogo; Piano di Valeriano – Valeriano per Plesso Bottagna; Valeriano per Infanzia Buonviaggio".



Pertanto, a differenza degli anni precedenti, le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2020/21 non potranno essere automaticamente confermate. "Sarà nostra cura fornire non appena possibile tutte le informazioni utili sui servizi in questione (trasporto - pedibus) e relative modalità e termini di iscrizione. Nell’occasione, per il servizio pedibus, si propone alle famiglie di comunicare il proprio eventuale interesse al servizio contattando l’ufficio Pubblica Istruzione allo 0187/993.122 oppure tramite mail a donata.lupi@comune.vezzanoligure.sp.it, anche per proporre la propria partecipazione in qualità di accompagnatori volontari", concludono da Palazzo civico.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’ufficio scrivente allo 0187//993122. Le novità saranno tempestivamente rese note sul sito istituzionale del Comune vezzanese.