Sculture e paesaggi con il cibo, a scuola da Cinzia Angelotti

Sarzana - Val di Magra - Cinzia Angelotti dell’agriturismo Il Fienile di Arcola, sarà la docente in un corso on line di food art, ovvero l'arte di realizzate sculture o opere raffiguranti oggetti, animali o interi paesaggi utilizzando il cibo, organizzato dall’associazione lucchese L’Ordinario. Le lezioni si svolgeranno il pomeriggio del sabato dalle ore 16 alle ore 17.30, a partire da sabato 13 febbraio, il primo piatto proposto sono i «panini girasole» che non hanno bisogno di alcuna cottura e verranno realizzati passo passo insieme alla docente. Cinzia si è avvicinata alla food art la scorsa primavera durante il primo lockdown, partecipando ad un corso gestito dall’associazione CucinaWow di cui è diventata socia. Per partecipare alle lezioni è necessario un contributo di 20 euro a lezione, per maggiori informazioni inviare un messaggio al numero 3395072683.