Screening mammografico, un'eccellenza del San Bartolomeo

Il direttore del dipartimento Rosenberg: "La sensibilizzazione sta dando risultati importanti". Nel 2017 scoperti cinquanta tumori su 9.000 esami eseguiti.

Sarzana - Val di Magra - Nel 2017 sono state novemila le mammografie eseguite all'ospedale di Sarzana che hanno permesso di scoprire quindici tumori in donne comprese nella fascia d'età fra i 45 ed i 49 anni e trentacinque in quella che va dai 49 ai 69. Questi ed altri dati sono stati forniti questa mattina dal direttore della struttura complessa di radiologia del San Bartolomeo Ilan Rosenberg e dal radiologo Davide Brizzi. A margine della presentazione dell'iniziativa benefica che si terrà al Teatro Impavidi il prossimo 9 febbraio (QUI) hanno infatti illustrato l'attività svolta nel reparto che negli ultimi cinque anni ha ottenuto risultati sempre più importanti affermandosi come uno dei punti di riferimento per lo screening anche al di fuori dei confini regionali.

“Pur in un momento di ristrettezza economica riusciamo a mantenere livelli di efficienza che si misurano sui risultati. Nell'anno appena trascorsi – ha evidenziato Rosenberg – a Sarzana sono venute 7.028 su un totale di 10.200 chiamate, un'adesione importante alle quali vanno aggiunte quelle già operate o le altre che sono venute autonomamente. La sensibilizzazione resta fondamentale – ha aggiunto – l'estensione è ormai consolidata al 100% (oltre 24mila donne invitate in tutta la provincia)”. L'estensione totale consente infatti di prendere in carico ogni singola utente garantendo la certezza della convocazione, degli eventuali approfondimenti e la totale trasparenza. Un meccanismo ormai consolidato che grazie anche all'invio delle liste ai medici di base consente di abbattere le liste d'attesa e che consente già di avere il calendario completo delle convocazioni per tutto il 2018.



“I dati di Sarzana sono stupefacenti e in linea con le eccellenze italiane – ha aggiunto Brizzi, uno dei 18 senologi selezionati a livello nazionale – in questi cinque anni abbiamo puntato moltissimo sulla qualità ma anche sull'accoglienza perché si tratta di un esame che comprensibilmente mette molta ansia alle donne. Hanno iniziato a presentarsi in modo continuativo e questo ha permesso anche di scoprire problemi in fasi non avanzate. Seppur con numeri molto più ridotti abbiamo notato anche l'aumento dell'incidenza sugli uomini”.

Questo anche grazie al programma di screening che, in caso di urgenze, consente l'accesso diretto senza alcuna prenotazione presso i due poli di La spezia e di Sarzana, con visita ed esecuzione di esami di accertamento entro 48 ore. “



"Il reparto – ha concluso Rosenberg - offre infine la possibilità di effettuare risonanza magnetica per la diagnostica del cuore e, in collaborazione con urologia, quella del tumore della prostata grazie all'interazione con un ecografo. Nel 2017 ne abbiamo fatte 230, stiamo ottenendo risultati straordinari che in estate saranno oggetto anche di una pubblicazione scientifica”.