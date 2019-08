Scherpada, Lumaga e Orti, 'triplete' di fine agosto

Sarzana - Val di Magra - Fine settimana imperdibile, il prossimo, per gli amanti delle sagre estive. In programma c'è infatti il più classico triplete di fine estate: Scherpada a Ponzano superiore, Lumaga alla Serra e Orti a Pignone. Occasioni di divertimento con la possibilità di degustare assolute specialità gastronomiche. E per Scherpada e Lumaga sarà un fine settimana particolarmente ampio: danze e tavolate al via già la sera di giovedì 22 per arrivare a domenica 25. Sabato e domenica invece l'appuntamento con gli Orti. La mostra ercato pignonese compie quest’anno i vent’anni ed è piena di vita e di energia. La manifestazione celebra il momento più felice dell’annata agricola, quando la terra dà il massimo dei suoi frutti. “Anche quest’anno – spiegano dalla Pro Loco - tutto il paese è al lavoro per preparare i prodotti dei campi da mettere in vendita e i piatti che li faranno gustare ai visitatori, spesso affezionati da anni a questo appuntamento. La produzione agricola a Pignone segue i ritmi della natura e questo conferisce a ortaggi e legumi un sapore al quale molti non sono più abituati. Anche la preparazione dei piatti segue ritmi tradizionali e le lente cotture producono un gusto intenso e ricco”. Ad accompagnare piacevolmente gli Orti ci sarà il Ponte vecchio, ricostruito (anche se non ancora agibile) dopo il flagello dell'alluvione.



Dal canto suo, la 'Sagra della Scherpada', si appresta a celebrare la sua 45ma edizione. La manifestazione, organizzata al centro sportivo di Ponzano superiore dal Comitato folkloristico locale con il patrocinio del Comune di Santo Stefano di Magra, fa parte della rassegna enogastronomica 'La Cusina di Sasteu' ed è realizzata con la collaborazione di Azienda agricola Zangani, Centro commerciale La Fabbrica e Locanda La Trigola. E non sarà solo la deliziosa torta di verdura – riconosciuta quale prodotto tipico regionale – a deliziare gli avventori della festa, ma ogni serà sarà possibile gustare vari piatti e vini tipici nonché asado e rosticciana in croce cucinati dal decano Claudio. Musica ogni sera: Luna Jazz giovedì, Gianmaria Simon venerdì, New Quartet sabato e karaoke domenica. Servizio di navetta gratuito dalla Fabbrica al paese dalle 19.00 a mezzanotte.



Tante le 45 edizioni della Scherpada? Senz'altro. Ma la Lumaga, negli stessi giorni, traguarderà addirittura la sua 52ma volta. “La consueta occasione per gustare le famose lumaghe cucinate in umido secondo un'antica tradizione serrese – spiegano gli organizzatori dell'U.S. La Serra -. La sagra è diventata famosa non solo per le lumaghe, ma anche per le altre numerose prelibatezze a base di pesce che si possono gustare venendo nella splendida terrazza del Circolo Arci”. Tutte le sere musica live e balli scatenati. E pazienza se a volte occorre lasciare l'auto non proprio dietro l'angolo.