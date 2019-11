Scatta il limite dei 30 in sei "aree residenziali" di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Dopo la delibera di giunta è arrivata anche l'ordinanza del comandante della Polizia Locale di Sarzana che dà via libera all'istituzione delle “Aree residenziali” in alcune zone cittadine dove si potrà transitare al limite massimo dei trenta chilometri orari. L'obiettivo è infatti quello di tutelare i pedoni e “privilegiare le funzioni propriamente urbane della viabilità facendole prevalere sulle esigenze del traffico motorizzato”. Le aree percorribili al limite dei 30 saranno indicate con una specifica segnaletica di inizio e fine.



Queste, nel dettaglio, le sei aree individuate:

Zona centro: Via Muccini, via Luigi Neri, Piazza San Giorgio, via Sobborgo Emiliano, via Sobborgo Spina, via della Pace, via Paganino e via del Carmine.



Zona Olmo: Via Paolo Diana, via Socrate Benacci, via Cisa prima traversa.



Zona Crociata: Via Crociata, Via Marina, Via Chiavica, Via privata Ghiggini.



Zona Parentucelli Arzelà: Via San Francesco (intersezione via Canale Lunense e via dei Molini, Via dei Molini (da via San Francesco ad altezza civico 79), via Canale Lunense.



Scuola elementare di Nave: Via Nave, via Interna Nave, via Canaletto (da via interna Nava a Via Nave).



Scuola di Sarzanello: via Sarzanello (da via Aurelia ex SS1 all'intersezione di via Canalbruno), via Segalara.