Sarzanesi nel mondo, la scienziata Giannini racconta il cambiamento climatico

Pubblico della grandi occasioni in sala consiliare per la conferenza della docente e ricercatrice.

Sarzana - Val di Magra - Un pubblico di oltre centotrenta persone l'altra sera non ha perso l’occasione di ascoltare la relazione della climatologa sarzanese Alessandra Giannini, ricercatrice e docente in alcune delle più prestigiose istituzioni universitarie e di ricerca al Mondo come la Columbia University di New York e l'Ecole Normale Superieure di Parigi. L’iniziativa del Circolo Pertini, svoltasi nella sala consiliare di Sarzana col patrocinio dell’amministrazione comunale, ha riscosso un successo andato anche oltre le aspettative dell'organizzazione. Da inizio febbraio, sono già ben otto le iniziative pubbliche realizzate dal Circolo Pertini di Sarzana, tutte coronate da grande riscontro di partecipazione, consentendo altresì al circolo stesso di superare velocemente la quota di 200 associati.



L’iniziativa è stata aperta dal saluto del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, che ha espresso il suo ringraziamento alCcircolo Pertini e l’orgoglio della città di Sarzana per poter annoverare tra i suoi concittadini un nome di fama mondiale come Alessandra Giannini. Poi la bella relazione della, che ha illustrato con l’aiuto di grafici e immagini il suo lavoro sul tema del mutamenti climatici. Lo ha fatto con semplicità e grande capacità comunicativa, riuscendo a catturare l’attenzione e l’interesse del pubblico, su argomenti di grandissima attualità e che riguardano la vita e il futuro prossimo di tutti e in particolare delle giovani generazioni, ma che, al di là del primo impatto emotivo, non sono certamente facili e comprensibili, particolarmente se esposti da grandi ricercatori, abituati a linguaggi complessi, mentre la Giannini è riuscita a rendere facile e comprensibile a chiunque concetti complicati, ma che, spiegati con parole semplici ed esempi esplicativi, sono riusciti chiari a tutti. Un caloroso applauso del pubblico ha rivolto il ringraziamento alla illustre cittadina sarzanese e al Circolo Pertini.