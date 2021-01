Sarzana, via alle sostituzione delle lanterne del centro storico

Sarzana - Val di Magra - Procede la riqualificazione del patrimonio illumino-tecnico del Comune di Sarzana. Dopo la sostituzione, ad uno ad uno, dei vetri su 62 lanterne del centro cittadino messa in atto le scorse settimane e che prosegue - intervento complesso dovuto all'unicità di ogni lampada e di ogni sostituzione dopo decenni di mancate manutenzioni - questa mattina sono iniziati i lavori di sostituzione delle numerose lanterne sbeccate site nelle piazze e vie del centro storico, non più funzionanti o in molti casi addirittura mancanti da anni. Procede dunque la serie di interventi di implementazione dell'impianto di illuminazione pubblica seguito alla prima e conclusa fase legata all'efficientamento energetico.



I lavori saranno difatti protratti nel tempo necessario alla produzione di lanterne ad hoc e nel rispetto delle forme storiche per ogni singolo punto luce, sbeccato o mancante dai pali da tempo e nel frattempo mai riprodotto. "Dopo la sostituzione delle lampade esistenti nell'ottica di un abbattimento dei consumi e dell'inquinamento illumino-tecnico da co2, come da contratto previsto con convenzione CONSIP a cui abbiamo aderito da gara nazionale e per superare le continue proroghe fuori dall'ordinamento giuridico concesse al vecchio gestore -

dichiara l'assessore ai lavori pubblici Barbara Campi - abbiamo dato il via a questi nuovi interventi che guardano al decoro cittadino e a una migliore fruibilità della città. Un intervento complesso e rispettoso della nostra storia e dei nostri spazi, e che richiede naturalmente tempo per le produzioni dedicate. Stiamo difatti proseguendo, peraltro nei tempi indicati, nella prospettiva di realizzare finalmente un impianto definitivo più moderno, ecologico, green e luminoso che valorizzi le bellezze architettoniche della nostra città e che segue la fase di efficientamento messa in atto sui corpi luminosi dei 4300 punti luce presenti a oggi sul territorio comunale e che ha permesso ai sarzanesi di consumare meno energia e contribuire a un pianeta migliore".