Sarzana, via alla distribuzione di mascherine

Sarzana - Val di Magra - Comincia subito, grazie al lavoro della Protezione Civile e degli uffici dei servizi demografici del nostro Comune, la distribuzione delle mascherine alla popolazione sarzanese, comprese le diecimila giunte ieri dalla Cina.



“Cominciamo fin da subito, dopo aver già organizzato la distribuzione alle attività essenziali, grazie al lavoro della nostra protezione Civile e dei nostri uffici - dice il sindaco Cristina Ponzanelli -. È un lavoro complesso, che abbiamo deciso di attuare con la distribuzione porta a porta per evitare anche solo potenziali assembramenti in punti di raccolta. Ogni cittadino sarzanese avrà la sua mascherina consegnata direttamente a casa, chi non la ricevesse potrà scrivere a partire dalla prossima settimana a un indirizzo mail dedicato da parte del gruppo della Protezione Civile. Grazie a ogni sarzanese per l'impegno che sta offrendo in questi giorni difficili: sia chiaro, la consegna delle mascherine non è un invito a uscire di casa ma anzi a un rispetto ancor più rigoroso delle misure di autoprotezione. Proteggere se stessi è il modo migliore per proteggere tutta la nostra Comunità.”



Le mascherine saranno distribuite a Sarzana a tutti i nuclei familiari da subito, con le consegne che proseguiranno anche nei giorni festivi.



Sulla base dei dati anagrafici in possesso dell’Ente è stata infatti redatta una modalità operativa che, mappando tutto il territorio, consentirà la distribuzione dei presidi sanitari ai capi-famiglia in tutti i quartieri cittadini, con una distribuzione capillare porta a porta, lasciandole nella cassetta della posta.



Chi per qualche motivo non ricevesse la mascherina, da mercoledì 15 aprile potrà inviare una mail a protezionecivilesarzana@gmail.com e mettersi in contatto con gli uffici preposti.



Segnalazioni che perverranno prima del 15 aprile, data entro la quale il grosso della distribuzione sarà stato effettuato, non verranno prese in considerazione.



Il Comune di Sarzana coglie l'occasione per ricordare alla cittadinanza l'adozione di semplici misure igieniche, che devono rigorosamente essere attuate anche con la disponibilità di mascherine.



1 - Resta a casa se non per i motivi di necessità e urgenza disciplinati dai DPCM e ordinanze attualmente in vigore

2 - Mantieni, nei contatti sociali, la distanza interpersonale di almeno un metro

3 - Lavati spesso le mani con soluzioni idroalcoliche

4 - Evita i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie

5 - Evita abbracci e strette di mano

6 - Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

7 - Copri naso e bocca se starnutisci o tossisci

8 - Preoccupati della tua igiene respiratoria: starnutisci e/o tossisci in un fazzoletto ed evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie

9 - Evita l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri

10 - Non prendere antivirali o antibiotici, se non prescritti dal medico

11 - Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool

12 - Contatta il numero unico di emergenza 112 se hai febbre, tosse o difficoltà respiratorie