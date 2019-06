Sarzana, un nuovo portale per lo Sportello unico edilizia

Sarzana - Val di Magra - Martedì 11 giugno dalle 9 alle 12.30 nella sala consiliare di Sarzana si terrà la presentazione di Geoportale e Sportello Unico Edilizia On Line del Comune. L’Amministrazione Comunale presenta alla Cittadinanza e ai Professionisti l'attivazione del Nuovo Geoportale e dello Sportello Unico dell’Edilizia On Line. L'evento è stato illustrato stamani a Palazzo civico nel corso di una conferenza stampa.

Con questi due innovativi servizi verranno migliorati i rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini, professionisti e imprese nel rispetto del CAD (Codice Amministrazione Digitale - insieme di regole che riguardano l'informatizzazione della pubblica amministrazione, ovvero uso della firma digitale, Sistema Pubblico di Identità Digitale, formati digitali da utilizzare, ecc. - D.L. 7 marzo 2005 n. 82) per la gestione telematica delle Pratiche Edilizie come previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (Testo unico dell'Edilizia).

Il SUE, unico punto di accesso territoriale consentito, è il riferimento per architetti, ingegneri, geometri e privati cittadini per riceve e gestisce infatti tutte le domande, dichiarazioni, Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, Comunicazioni di Inizio Lavori, Permessi di Costruire e ogni altro atto di assenso in materia di attività edilizia.

L’obiettivo di questo incontro è di presentare le nuove piattaforme digitali e formare i partecipanti all’utilizzo dei nuovi strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione Comunale in modo da agevolarne l’utilizzo rispetto anche alle responsabilità di tipo professionale dei partecipanti.

Il convegno è aperto ai Professionisti e alla cittadinanza, si svolge in Collaborazione con:

Ordine degli Architetti PPC della Spezia

Ordine degli Ingegneri della Spezia

Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia





PROGRAMMA – CONVEGNO

8,45 – 9.00

Registrazione partecipanti

( l'iscrizione può essere anticipata via email all'indirizzo : laura.garbini@comunesarzana.gov.it con indicazione dati anagrafici e ordine professionale di appartenenza )



9.00- 9.30

Saluti istituzionali

Assessore all’Urbanistica, LLPP e Ambiente Barbara CAMPI

Dott. Luigi Guerrera – Dirigente Interim _ Urbanistica – Lavori Pubblici

Geom. Fabio Amodio – Responsabile Urbanistica



9.30 -10.30

Presentazione tecnica del nuovo Geoportale Comunale

Geom. Carlo Cane – Oikos Engineering Srl



10.30 – 11.30

Presentazione tecnica dello Sportello Unico Edilizia (Parte Prima)

Luigi Iezzi – PA Digitale



11.30 – 11.45

Coffee break



11.45-12.30

Presentazione tecnica dello Sportello Unico Edilizia (Parte Seconda)

Luigi Iezzi – PA Digitale



per l’evento saranno riconosciuti i crediti formativi previsti in base ai Regolamenti della Formazione Professionale dei vari Ordini e Collegi

A fine giornata verrà rilasciato specifico attestato di partecipazione.