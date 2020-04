Sarzana, un conto corrente per l'acquisto di generi alimentari per chi è in difficoltà

Sarzana - Val di Magra - Sono tantissime le richieste arrivate direttamente agli amministratori o ai dipendenti comunali per aiutare chi si trova in difficoltà durante questa emergenza e il Comune ha risposto a queste richieste aprendo un conto corrente dedicato, ringraziando tutti coloro che vorranno contribuire.



Sono tante del resto, in questo momento molto difficile, le famiglie che fanno fatica a fare la spesa o ad acquistare generi di prima necessità. Per questo l’Amministrazione sarzanese ha deciso di attivare l’iniziativa “Dona una spesa a chi è in difficoltà”, con una raccolta fondi per acquistare la spesa da fornire alle persone o alle famiglie che stanno attraversando un periodo particolarmente complesso e doloroso.



All’interno delle misure adottate per la solidarietà alimentare (ai sensi dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione 658/2020) oltre al “Buono Spesa” erogato dal Comune, saranno quindi acquistati generi alimentari di prima necessità per chi è più in difficoltà. Si raccomanda di fare attenzione alla causale della donazione e specificare bene “Emergenza Alimentare”.



Chi vuole contribuire e aiutare direttamente una famiglia o una persona in difficoltà può sono versare un contributo sul c/c IBAN: IT80B0617549840000002983090 Carige - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - Agenzia Sarzana - Via Brigata Partigiana Ugo Muccini, 65 -intestato a Comune di Sarzana - Oggetto della donazione: Emergenza Alimentare.



Anche questa iniziativa è inserita nell’ambito delle tante opportunità offerta dalla campagna #NESSUNOÈSOLO.