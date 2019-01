Sarzana, tutto confermato per la Befana di Pompieropoli

Sarzana - Val di Magra - Arriverà sull'autoscala dei pompieri per distribuire dolci ai bambini al termine di un pomeriggio di divertimento e conoscenza dell'attività dei vigili del fuoco. L'appuntamento con la Befana di “Pompieropoli” è per domenica 6 gennaio a partire dalle ore 14,30 in piazza Luni, per l'occasione trasformata in spazio espositivo di mezzi in dotazione ai pompieri.

Questi ultimi accompagneranno i bambini in un mini- corso sulla sicurezza al termine del quale consegneranno ai piccoli un “diploma di giovane pompiere”.

L'evento organizzato dal Comune di Sarzana in collaborazione con Unicef vede protagonisti gli uomini del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sarzana e i volontari della Associazione Nazionale Vigili del Fuoco della Spezia.

“E' un'occasione per rinsaldare il legame tra chi si occupa professionalmente della sicurezza dei cittadini e la comunità che, a partire dai più piccoli – spiega il sindaco Cristina Ponzanelli- è chiamata a conoscere strumenti e tecniche di intervento di uomini coraggiosi, da sempre punto di riferimento imprescindibile per garantire una quotidianità serena a tutti noi. Nel ringraziare i vigili del fuoco per l'impegno e il lavoro svolto sia nell'emergenza che nella quotidianità, Pompieropoli deve essere soprattutto in momento in cui tutti noi prendiamo coscienza dell'importanza di mettere in atto comportamenti corretti a nostra tutela e dell'intera comunità”.