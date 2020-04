Sarzana, suolo pubblico gratis e ztl aperta per il take away

Sarzana - Val di Magra - L'amministrazione comunale di Sarzana si mette all'opera per rendere le cose più facili alle attività nel corso dell'ormai arcinota Fase 2. E' infatti sul tavolo della giunta Ponzanelli, pronta ad essere approvata, una delibera che contiene una un paio di precisi accorgimenti volti ad agevolare il lavoro dell'ambito bar ristorazione e affini. Queste le idee - avanzate dall'assessore al commercio Italiani di concerto con l'assessore alla sicurezza Torri - che a breve diventeranno operative:



1) Permettere l'accesso alla Ztl del Centro Storico dalle ore 19 alle ore 21,30, per consentire l'acquisto per asporto presso le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), per il periodo di vigenza dei provvedimenti in essere contro la diffusione del

Coronavirus.



2) Prevedere la possibilità, per gli esercenti delle attività sopra menzionate che non hanno la concessione per l'occupazione di suolo pubblico, di attivarsi per poter verificare la possibilità di utilizzare porzioni di suolo pubblico per la propria attività, fermo restando le necessarie esigenze di sicurezza e di viabilità, nonché i diritti dei terzi. In pratica chi non ha l'autorizzazione per lo spazio esterno ora potrà utilizzarlo, senza aggravio di costi, portando fuori dal proprio locale tavoli e coperti. Chi vorrà usufruire di questa opportunità dovrà

presentare proposta che sarà vagliata dagli uffici competenti. Questo si aggiunge a quanto previsto dalla delibera dello scorso 25 marzo, che prevedeva, per chi ha già uno spazio all'esterno, la possibilità di ampliamento dei dehors senza costi aggiuntivi per agevolare il rispetto della distanza di sicurezza dei cittadini. Questo secondo punto parte dal presupposto che, presumibilmente dal primo giugno, bar e ristoranti potranno ricominciare a lavorare, ma serviranno loro spazi ben più ampi in modo da rispettare il distanziamento sociale.