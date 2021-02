Sarzana, sulle concessioni cimiteriali scadute intervengono gli assessori Baroni e Campi

Sarzana - Val di Magra - Sulla questione delle concessioni cimiteriali scadute intervengono l’assessore al demanio Daniele Baroni e l’assessore ai servizi cimiteriali Barbara Campi.



“L’Amministrazione comunale è ben consapevole del problema delle concessioni cimiteriali. Una questione, purtroppo e ancora una volta, determinata dalla mancanza di un’adeguata programmazione del passato che pone l’ente di fronte oggi alla mancanza di spazi e alla necessità di gestire centinaia di concessioni scadute da anni - spiegano Baroni e Campi in risposta alla consigliera di opposizione Beatrice Casini -. A oggi, comunque, il Comune non ha proceduto ad alcuna estumulazione senza aver fornito un’adeguata informazione con avvisi dedicati alle famiglie interessate: un’operazione che richiede un’approfondita ricerca genealogica da parte degli uffici, considerato che in assenza di riscontri quotidiani occorre risalire indietro anche di oltre 20 anni, per rintracciare i familiari del defunto nel rispetto degli affetti più cari.



Spiace molto prendere atto che l’opposizione scelga, ancora una volta, di lamentare disservizi che ad oggi non esistono, creando inutili allarmismi nella cittadinanza, persino su questioni tanto delicate che toccano da vicino la sensibilità di molte persone.



Da tempo stiamo lavorando, per risolvere i problemi annosi di mancanza di programmazione, a un piano di riorganizzazione e di riqualificazione degli spazi cimiteriali e per dare - a differenza di quanto avvenuto fino a oggi - risposte adeguate alle giuste rivendicazioni dei cittadini”.