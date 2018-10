Sarzana sottoscrive la Carta per la tutela del Santuario dei cetacei Pelagos

Sarzana - Val di Magra - D'ora in poi anche Sarzana sarà tra le città impegnate nella tutela e nella valorizzazione del Santuario Pelagos, vale dire dell'area marina, compresa tra Francia, Principato di Monaco e Italia, meglio conosciuta come santuario dei cetacei per la notevole presenza di mammiferi marini. Domani mattina infatti, nella sala consiliare di palazzo civico, il sindaco Cristina Ponzanelli sottoscriverà la “Carta di Partenariato del Santuario Pelagos” impegnandosi nella preservazione e nella protezione di un grande ecosistema di notevole interesse scientifico ed educativo.

Tra i principi sanciti nel protocollo ci sono infatti l'attenzione all'interdipendenza dei sistemi marini e terrestri, oltre alla necessità di consolidare la massima partecipazione di tutti gli attori territoriali promuovendone un'azione mirata a progetti di sensibilizzazione e di divulgazione. A sottoscrivere la Carta di Partenariato oltre a Sarzana ci saranno i comuni di Alassio, Albisola Superiore, Ceriale, Vado Ligure, Framura, Levanto, Monterosso.



I lavori della cerimonia inizieranno alle ore 11 con l'intervento della dottoressa Pamela Nascetti di Seaproject sas, società titolare di progetti di ricerca in campo ambientale marino; a seguire interverrà l'assessore alle infrastrutture, ambiente e difesa del suolo della Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone, l'onorevole Lorenzo Viviani deputato e biologo marino e il Comandante C.F. Santo Altavilla del Reparto ambientale marino delle Capitanerie di porto in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le conclusioni saranno a cura del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli. Al termine della cerimonia a Sarzana e agli altri comuni sottoscrittori del protocollo verrà consegnata la bandiera del Santuario Pelagos. All'evento saranno presenti varie autorità civili e religiose.