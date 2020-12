Sarzana si prepara per le festività aumentando i controlli

Sarzana - Val di Magra - Nell'attesa dei nuovi provvedimenti che il Governo potrebbe assumere a breve rimettendo in 'zona rossa' l'Italia nel periodo natalizio fra il 24 dicembre e il 7 gennaio, per scongiurare un nuovo aumento dei casi di contagio, la giunta di Sarzana ieri ha approvato ulteriori misure per il periodo delle festività. Un provvedimento proposto dal sindaco e dagli assessori alla sicurezza Torri e al commercio Italiani, anche in virtù delle presenze nel centro storico registrate negli ultimi giorni e in particolare nel fine settimana.



La delibera tiene infatti in considerazione “l'inaspettato intenso flusso di veicoli che giornalmente accedono transitando da via Gramsci” determinando così “disagi per gli operatori commerciali che hanno negozi nelle vie di transito (Gramsci, Bertoloni e Landinelli), in quanto a causa dell'intenso traffico risultano difficoltosi e disincentivati gli spostamenti a piedi”. La giunta evidenzia inoltre come “specialmente in questo periodo natalizio è opportuno favorire gli spostamenti pedonali lungo le vie del centro per agevolare gli acquisti durante le ore pomeridiane”, anche per quanto riguarda “le attività di asporto e somministrazione che dalle 18 in poi non posso più ospitare avventori”. Per questo fino al 31 gennaio 2021 inoltre la Ztl rimarrà aperta dalle 5 alle 14 e dalle 19.30 alle 22 tutti i giorni festivi e prefestivi inclusi.



Sindaco e assessori hanno quindi deciso di “proseguire e intensificare i controlli a cura del Corpo di Polizia Locale in collaborazione con le altre forze, in particolare per quanto concerne gli spostamenti delle persone” e “intensificare i controlli sul rispetto delle misure ed eventuali nuovi provvedimenti che verranno emanati dalle autorità competenti nei prossimi giorni, in particolare in concomitanza con la serata del 31 dicembre”.

Attraverso il gruppo comunale di Protezione Civile inoltre proseguirà l'attività di trasporto gratuito di beni di prima necessità a domicilio per anziani, immunodepressi e fasce deboli della popolazione, con “particolare attenzione ai bisogno ulteriori che dovessero manifestarsi in concomitanza con il periodo estivo. Per quanto riguarda l'aula studio dell'ex Tribunale e la biblioteca, rimarranno aperte nel rigoroso rispetto delle misure precauzionali e saranno chiuse nei pomeriggi dei due giorni prefestivi del 24 e 31 dicembre.