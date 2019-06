Sarzana si prepara per il Corpus Domini

Sarzana - Val di Magra - Si tiene domani pomeriggio (23 giugno) alla Spezia la processione eucaristica del Corpo e del Sangue del Signore (”Corpus Domini”), unica per la città capoluogo. Alle 17 il vescovo Luigi Ernesto Palletti presiede la Messa solenne nella chiesa parrocchiale di San Pietro apostolo a Mazzetta, da dove, al termine della celebrazione, attorno alle 18.15, prenderà il via la processione. L’ostensorio con il Santissimo Sacramento, recato dal vescovo, percorrerà via Vittorio Veneto, piazza Verdi, via XX Settembre e via dei Colli, sino alla piazza San Giovanni XXIII della cattedrale, dove monsignor Palletti, prima della benedizione, terrà la meditazione conclusiva. In tutta la città, avendo la processione carattere cittadino, dalle 17 alle 19.30 non avranno luogo altre celebrazioni liturgiche. La popolazione è invitata ad adornare finestre e balconi del percorso con drappi e con fiori. Il baldacchino sarà portato, com’è tradizione, dagli universitari cattolici mentre il servizio d’ordine è affidato agli scout. Il vescovo si sposterà poi nella città vescovile di Brugnato, dove, alle 21, presiederà i Vespri solenni nella chiesa concattedrale. A seguire, ci sarà la processione cittadina, a cura della parrocchia, del capitolo e della confraternita, con confraternite e fedeli da tutta la Val di Vara. Le strade del percorso saranno adornate con la consueta “Infiorata”, una tradizione di pietà popolare che da alcuni anni viene ripetuta anche in altre località del territorio, come Santo Stefano Magra e Deiva Marina. Sempre il vescovo Palletti, giovedì scorso, giorno liturgico del “Corpus Domini”, aveva celebrato i Vespri e guidato la processione anche nella città vescovile di Sarzana.