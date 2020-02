Sarzana si mobilita per Patrick Zaky

Sarzana - Val di Magra - Anche Sarzana si mobilita per Patrick George Zaky, lo studente egiziano dell'Università di Bologna arrestato all'aeroporto del Cairo per 'propaganda sovversiva e rovesciamento del regime al potere'. "Mi hanno picchiato e tenuto bendato" ha detto Zaky: il ventisettenne ha spiegato ai giornalisti di essere stato bendato per 12 ore, di essere stato picchiato sul viso, gli è stato inoltre chiesto di spogliarsi e gli sono state fatte delle domande, a cui ha detto di non aver risposto, in merito alla sua Ong e ai post su Facebook. Ai giornalisti in aula ha detto - prima di essere riportato in cella - che sta bene ma spiega: "Mi tengono in un posto terribile: una cella con 35 detenuti e un solo bagno. Un grande stanzone con una porta piccolissima".



Nell'attesa dell'evolversi di questa situazione ormai in essere da due settimane e nella rivendicazione della salvaguardia dei diritti umani di tutti i prigionieri come Zaky, per evitare un nuovo caso Regeni, Arci invita localmente Istituzioni, Associazioni e Cittadinanza tutta a scendere in piazza, con una fiaccolata simbolica di sensibilizzazione, dando appuntamento a giovedì 20 febbraio ore 18,30 in Piazza Matteotti a Sarzana (SP).