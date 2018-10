Sarzana si fa spazio nella gioielleria artigianale grazie a Roberto Cortese

L'orafo di via Landinelli è stato protagonista alla recente edizione di "Vincenzaoro" e su una rivista di settore.

Sarzana - Val di Magra - Grazie ai gioielli artigianali griffati “Nelson” anche un po' di Sarzana si è messa in mostra nell'ultima edizione di “Vicenzaoro”, fra le più importanti manifestazioni europee del settore che si è tenuta nei giorni scorsi in Veneto. Nell'occasione infatti la nostra città è stata rappresentata dal marchio ideato da Roberto Cortese, il quale fin da piccolo, portando avanti una tradizione di famiglia, ha sempre avuto il sogno e la dedizione della lavorazione orafa.

Gioielli in argento e oro dall’animo forte che sanno distinguersi. Roberto e la moglie Chiara, prendono costante ispirazione dai viaggi, cercando di unire alle basi della tradizione orafa piccole influenze che vengono da lontano. I loro sono oggetti che si basano sulla continua ricerca, sono impreziositi da sottili influenze che giungono da tutto il mondo ma che non stravolgono mai le regole stilistiche.

Ma l'originalità dei prodotti realizzati a Sarzana non e` sfuggita nemmeno all’occhio attento ai giornalisti della rivista specializzata “L’Orafo”, la principale del settore che ha voluto dedicare un intervista e un bello spazio comprensivo di foto proprio ai gioielli di Roberto.

Viaggi e ricerca continua ma come base e laboratorio il negozio di Via Landinelli. Roberto, inoltre oltre alle collezioni principali realizza anche gioielli completamente su misura.