Sarzana si blinda per Pasqua, aumentano i controlli

Sarzana - Val di Magra - Dopo la riunione telematica del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza tenutosi stamani, il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ha firmato l'ordinanza che prevede ulteriori misure in materia di contenimento dell'emergenza Covid.

Dalla mezzanotte di domani 9 aprile e fino alle 24 di lunedì 13 infatti sarà in vigore “il divieto di presenza e di spostamento di persone fisiche, fatta salva la comprovata necessità di percorrenza per il raggiungimento della propria abitazione e del posto di lavoro e fatte salve le eccezioni previste nei DPCM e nelle ordinanze già emesse sul litorale di Marinella, negli spazi aperti alla fruizione pubblica della Tenuta di Marinella, negli spazi aperti alla fruizione pubblica circostanti la Fortezza di Sarzanello, sui sentieri escursionistici e argini o alvei di fiumi e torrenti annessi al territorio comunale”.

"Festeggiamo la Pasqua restando a casa - ha affermato il sindaco Cristina Ponzanelli. - Gli sforzi che facciamo sono volti proprio a proteggere tutto ciò che oggi ci manca. Che sia una Pasqua di rinascita e che rinnovi la speranza nei cuori in questi giorni difficilissimi”.



In base a quanto previsto dalla specifica ordinanza firmata dal presidente della Regione, nelle festività pasquali sarà vietato anche "lo spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, presso le seconde case allocate nello stesso Comune” oltre allo spostamento da comuni diversi. Anche sul territorio sarzanese saranno aumentati i controlli delle forze dell'ordine coordinate da Prefettura e Questura.



B.M.