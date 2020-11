Sarzana, servizio igienico area ex-Cabano: conclusi i lavori di ripristino

Sarzana - Val di Magra - Non appena le restrizioni dettate dalle norme di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 lo consentiranno verrà riaperto e consegnato alla fruibilità dei cittadini, compresi quelli diversamente abili. Stiamo parlando del servizio igienico sito nell’area ex-Cabano, in via Torrione Stella Sud, nel pieno centro storico cittadino, da anni chiuso e inutilizzabile. Con un intervento complessivo di oltre 12mila euro l’ufficio tecnico ha finanziato i lavori

di ripristino del servizio, oggetto di atti vandalici verificatisi molto tempo addietro. In queste ore una squadra di borse lavoro, coordinate da un tutor, sta effettuando anche un intervento “estetico” sull’esterno della struttura, ripulendola da scritte e danneggiamenti vari. D’ora in poi, proprio per dissuadere malintenzionati e scongiurare danneggiamenti,

l’area verrà controllata da una telecamera posizionata ad hoc. "Ringrazio in primis la Commissione Servizi alla Persona - spiega l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi - e il consigliere Riccardo Precetti per essersi tanto adoperati

affinché questo progetto , che vede il servizio sito sul percorso disabili fino a Porta Parma, fosse ripristinato e messo a disposizione di tutti. Ringrazio anche la squadra decoro del comune che si è proposta per eseguire l’intervento".