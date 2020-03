Sarzana rinnova 4.500 lampioni, si lavora a riparo dal virus

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana, dopo aver acquisito tutta l'illuminazione pubblica ha dato il via ai lavori per il suo ammodernamento con la sostituzione di tutti i corpi luminosi dei circa 4500 lampioni sul territorio comunale. L'introduzione della tecnologia led nell'illuminazione pubblica porterà un sempre maggiore risparmio energetico e di gestione oltre a un incremento della quantità di luce nelle strade, nelle piazze e nei quartieri. Via anche alla messa in posa del nuovo sistema di telecontrollo che consentirà il monitoraggio diretto della rete cittadina. Il verbale di inizio lavori, firmato due giorni fa con la società City Green Light, sancisce di fatto il passaggio al nuovo servizio di illuminazione pubblica secondo quanto previsto dal contratto nazionale CONSIP. Proseguono i lavori nonostante il momento complesso, nel rispetto di tutte le disposizioni normative e della tutela dei lavoratori.

Il programma di intervento mirato nei quartieri, per le limitazioni imposte dall’emergenza Coronavirus, è stato concordato con l’ufficio tecnico comunale on-line e verrà perfezionato di giorno in giorno. Partiranno a breve anche gli infittimenti, con l’inserimento di nuovi 50 punti luce nelle zone indicate dall’amministrazione comunale sulla base delle segnalazioni ricevute dai cittadini.



“Dopo un percorso amministrativo complesso - dice il sindaco Cristina Ponzanelli - che ha consentito di acquisire al patrimonio dell’ente tutti i punti luce dalla società che gestiva l'illuminazione pubblica negli ultimi anni, ora inizia la fase di miglioramento del servizio. Una rete più moderna ed efficiente, capace di garantire più luce, più rispetto per l'ambiente e meno spese, sostituzione integrale di tutti i quadri elettrici ormai fatiscenti. Sull'illuminazione pubblica in meno di due anni cambiamo tutto. I lavoratori dei cantieri dovranno svolgere le mansioni loro assegnate nel rispetto di tutte le ultime disposizioni normative e delle essenziali misure di sicurezza e di tutela della salute”.



Dunque è giunto a conclusione un iter amministrativo tutt’altro che semplice, che prevede l'affidamento novennale a un nuovo gestore tramite una gara nazionale che investirà fino a 2 milioni di euro sul nostro territorio nel 2020, migliorando l'uniformità di tutto il sistema illumino-tecnico comunale, rendendo i quartieri omogenei e valorizzando l'illuminazione del patrimonio monumentale sarzanese.

Come da contratto City Green Light, concessionario Consip, sta provvedendo a cablare 30 quadri elettrici ormai obsoleti e fatiscenti, oltre ad installare in tutti i quadri elettrici presenti nel territorio comunale un sistema di telecontrollo finalizzato al monitoraggio dei consumi ma anche alla geo-localizzazione dei lampioni, che saranno tutti censiti e controllati da remoto per interventi più puntuali ed efficaci. Quindi, come detto, si procederà con il lavoro più significativo che vedrà la sostituzione dei corpi luminosi e la messa in posa nei nuovi lampioni: "Entro la fine dell'anno Sarzana potrà finalmente avere una rete di illuminazione pubblica nuova, più efficiente e più green", spiega la nota di Palazzo civico.

La gestione tecnica ed operativa dei nuovi servizi è stata affidata a una struttura predisposta ad hoc. I cittadini possono rivolgersi ai seguenti contatti per segnalazioni: recapito telefonico del servizio di Pronto Intervento 800.642.120 oppure inviare una mail segnalazione guasti a segnalazioni.sarzana@citygreenlight.com