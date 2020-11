Sarzana, rifiuti: autocertificazione entro il 20 dicembre per le utenze dell’Albo Compostatori

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana comunica che, stante la situazione di emergenza sanitaria, Regione Liguria in accordo con l'Osservatorio Regionale dei Rifiuti, ha previsto un controllo tramite autocertificazione, delle utenze iscritte all'Albo Compostatori. Per questo motivo, al fine di ridurre al massimo il disagio per l’utenze iscritte all'Albo Compostatori, l’ufficio ambiente del Comune di Sarzana si invita i cittadini a compilare l'autocertificazione e a consegnarla entro e non oltre il 20 dicembre 2020. La presentazione dell'autocertificazione potrà avvenire: tramite posta elettronica al seguente indirizzo:protocollo@comunesarzana.gov.it o consegnata a mano presso il protocollo di palazzo civico. Si ricorda infine che la verifica, anche tramite autocertificazione, è funzionale al riconoscimento o al mantenimento della riduzione della tassa sui rifiuti (Tari). Il modello di autocertificazione è scaricabile dal web-site dell’ente www.comunesarzana.gov.it nella sezione ufficio ambiente- modulistica.