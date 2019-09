Sarzana rifà gli asfalti, si parte venerdì con la rotonda tra Ipercoop e Euronics

Sarzana - Val di Magra - Proseguono gli interventi del piano triennale approvato dall'amministrazione comunale di Sarzana alcune settimane fa per rimettere in sesto le strade comunali, migliorandole la sicurezza e la percorribilità. Come noto è previsto un investimento complessivo da 540mila euro che si traduce in una spesa da 180mila euro all'anno a partire dai tratti stradali sui quali è più urgente intervenire.

Un calendario concordato tra l'ufficio tecnico e il comando della Polizia locale, con relative ordinanze, che prevede la chiusura al transito veicolare proprio per rifacimento del manto stradale del tratto “Rotatoria Ipercoop/Euronics” sulla Variante Cisa dalle ore 20 di venerdì 20 settembre fino alle ore 7 di sabato 21 settembre.

Lunedì 23 settembre, partire dalle ore 8 inizieranno i lavori sul viale Della Pace che ci concluderanno alle ore 18 di mercoledì 25 settembre.

In programma anche interventi su via Alta e via Cisa Olmo che verranno comunicati nei prossimi giorni.