Sarzana ricorda le vittime delle foibe, scoperta la targa in sala consiliare

Sarzana - Val di Magra - E' stata scoperta nel pomeriggio la targa che da oggi nella consiliare di Sarzana ricorda “la tragedia delle genti Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate”. Nella ricorrenza del giorno del ricordo per le vittime delle foibe l'amministrazione comunale ha così concluso l'inaugurazione del marmo alla presenza del sindaco, della giunta e dei consiglieri di maggioranza (assenti quelli dell'opposizione) con gli esponenti cittadine delle forze dell'ordine e abitanti che hanno seguito la cerimonia.

“Con questa targa – ha esordito il sindaco Ponzanelli – Sarzana vuole esprimere la ferma convinzione che debba essere restituito qualcosa ai nostri fratelli istriani, fiumani, giuliani e dalmati, siamo qui per rendergli giustizia e far si che questa sia finalmente eterna e scritta sulla pietra. Ci sono persone che si stanno preparando a dividerci – ha aggiunto – che colgono questa tragedia come un'occasione non per unire ma per spezzare, proprio a loro vogliamo dire che non esistono un'Italia e una Sarzana progressista e una conservatrice, una rossa e una gialla o blu, esistono realtà unite che oggi hanno scelto di condividere un'identità comune e si stringono intorno ai loro fratelli che hanno sofferto una tragedia inspiegate e inspiegabile. Ieri Mattarella ha ricordato l'oscenità delle foibe come una “sciagura nazionale” dalla quale i contemporanei non hanno attribuito, per superficialità o per calcolo, il dovuto rilievo. Abbiamo deciso di rendere omaggio perenne ai nostri fratelli nella casa di tutti i sarzanesi rendendo giustizia alla loro memoria di esuli e di italiani per troppi anni dimenticati, l'eternità gli renderà giustizia e onore che gli sono stati rubati brutalmente”.

Il sindaco ha poi ringraziato l'avvocato Gianpaolo Carabelli che ha composto il testo inciso sulla targa: “Doveroso riconoscimento per le violenze subite l'Amministrazione e la cittadinanza di Sarzana rendono onore nella Patria alle popolazioni istriane, giuliane, dalmate, vittime delle foibe, dell'esilio e dell'oblio. Il dramma delle stirpi non fu mai tanto veemente”.



“Contrariamente a quanto si fa di solito questa targa non ha una data di inaugurazione – ha proseguito il presidente del consiglio comunale Carlo Rampi – perché avrebbe dovuto essere già qui da tanti anni. È stato su stimolo del sindaco che è stata deliberata l'intitolazione della 'sala giunta' ai martiri delle foibe, dell'esodo forzato e di un delirio ideologico ed etnico nei confronti degli italiani. La nostra Patria per troppi anni è stata irriconoscente e immemore verso queste persone, questa tragedia è stata per anni dimentica. Il nostro consiglio comunale ha approvato recentemente una delibera importante che chiede al Presidente della Repubblica di togliere onorificenza di cui ancora il Maresciallo Tito si fregia. La storia ora è conosciuta e quel disegno venne preordinato dai vertici delle formazioni partigiane titine e aveva come scopo l'annientamento di una civiltà e di una cultura. Con questa lapide – ha sottolineato Rampi, ringraziando per la presenza anche Giovanbattista Ronchieri del consiglio comunale di Massa – intendiamo iniziare un percorso per esprimere vicinanza di Sarzana a queste persone non solo nel giorno del Ricordo, tenendo ben presente la memoria di quello che è stato il martirio delle foibe e l'esodo di quelle popolazioni. Non si cerca commiserazione ma rispetto della dignità delle persone, la verità su quei fatti è necessaria: se in quel momento il comunismo titino era quanto di peggio si stesse andando a creare nell'Europa dell'Est in termini di repressione di natura ideologica ed etnica, il comunismo italiano non era affatto secondo nell'assecondare quelle che erano le tentazioni universalistiche del comunismo jugoslavo”.



Prima del giornalista Marco Gregoretti, già intervenuto anche questa mattina nel corso del consiglio comunale straordinario della Spezia (QUI), l'ingegner Manco della associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia ha ricordato: “Sono orgogliosamente figlio di esuli e ringrazio il Comune di Sarzana per questa iniziativa. Questa tragedia è stata per decenni volutamente dimenticata. In alcuni casi il tentativo di consegnare all'oblio pagina dimenticata della nostra storia ha trovato connivenze politiche e storiografiche ma la verità è più forte di ogni ideologia e negazionismo. Si trattò di una vera pulizia etnica con conseguenze catastrofiche. L'inaugurazione di oggi – ha concluso – è di grande importanza storica e culturale perché la nostra non è mai stata una vicenda politica ma identitaria”.