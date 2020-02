Sarzana ricorda "Franco" Baudone nell'anniversario della scomparsa

Sarzana - Val di Magra - Ricorre domani, vbenerdì 7 febbraio, il sedicesimo anniversario di dalla morte di Francesco Baudone, meglio conosciuto come “Franco”, ex indaco di Sarzana, Presidente della Provincia della Spezia, Presidente della Salt e a lungo nei quadri di Aiscat, Gavio e Carispe.



Fu soprattutto nel ruolo di sindaco però che riuscì a tracciare un segno importante nella sua città che con lui iniziò la sua trasformazione e riqualificazione, non solo economica, verso quella che è oggi. Baudone fu infatti fra i primi a credere nelle potenzialità della produzione enoica come elemento di valorizzazione del territorio, ma anche ad intuire il valore della Cittadella come luogo per eventi e del centro storico come contenitore per iniziative visto che diede grande impulso alla Calandriniana e alla Mostra Nazionale dell’antiquariato. Nei suoi mandati non dimenticò nemmeno l’attenzione per le periferie e il sociale, con la nascita delle aree verdi di aree verdi in diversi quartieri e dell’asilo Matazzoni. Tifosissimo di una Sarzanese allora lanciatissima, nella sua vita politica non hai mai perso di vista valori ben precisi ma anche il rispetto per gli avversari. Ancora oggi viene ricordato come un uomo generoso, rispettoso e profondamente legato alla sua città.

Domattina alle ore 10 presso il cimitero di Sarzanello si terrà una commemorazione laica e civile.