Sarzana, proseguono le asfaltature. Tocca al borgo di Falcinello

Sarzana - Val di Magra - Proseguono gli asfalti e i lavori di manutenzione straordinaria delle strade sarzanesi inseriti nel piano triennale degli asfalti che prevede un intervento complessivo su tre anni da ben 540mila euro e che per l’anno 2020 prevede un investimento globale da 250mila euro finanziati con mutuo.

“Dunque - si legge in una nota del Comune -va avanti, strada dopo strada, il piano di intervento per sistemare il manto stradale della malmessa rete viaria cittadina al fine di garantirne sicurezza e fruibilità per pedoni e automobilisti. In questi giorni, nello specifico, tocca al borgo di Falcinello, i cui cittadini fanno i conti i disagi derivanti da buche e strade malmesse da troppo tempo”.

Entro il fine settimana, dall’ufficio tecnico, fanno sapere che si concluderanno gli interventi sugli asfalti in San Rocco, via Volpara, piazza Saito e via Borgo di Sotto.