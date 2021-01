Sarzana, proseguono i lavori alla rete idrica. Intervento su via del Corso

Sarzana - Val di Magra - "Siamo lieti di poter comunicare che il gestore del sistema integrato delle acque inizi questo 2021 proseguendo con l'attuazione dell’ATO Idrico approvato a luglio 2020”. Così l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente del Comune di Sarzana Barbara Campi, che prosegue: “Si tratta di un pacchetto di interventi mirati prima di tutto a intervenire su quei tratti di acquedotto soggetti a frequentissime rotture e segnalazioni dei cittadini. Oltre al disagio e ai costi di riparazione che provocano ormai frequenti rotture, cresce fortunatamente sempre di più una sensibilità diffusa in difesa dell’ambiente e delle risorse idriche così preziose. La manutenzione delle reti idriche è un punto essenziale di un programma che guarda finalmente e concretamente anche nella nostra città alla tutela dell'ambiente e dell’acqua preziosi beni comuni. La cifra totale degli investimenti sulla nostra rete idrica, messi sul piatto all'interno dell'ATO idrico provinciale su nostra richiesta è di oltre 1,3 milioni di euro nel triennio 2020 / 2023, di cui circa 720mila entro il 2021, promettendo una continuità nella manutenzione e implementazione del nostro impianto

di rete idrica che va in questa auspicata direzione di concreta cura delle risorse e dell’ambiente".



In effetti proprio in questi giorni sono in atto i lavori di risanamento della rete idrica in via Del Corso, per la cui esecuzione è stata temporaneamente modificata la viabilità con apposita ordinanza del comando di polizia locale che stabilisce il restringimento di carreggiata nonché del senso unico alternato di marcia veicolare regolato da impianto

semaforico e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta vietata (eccetto il sabato e i festivi) fino al 30 gennaio. Prosegue quindi dopo gli interventi già attuati a fine 2020 su via Alta l’attuazione delle opere previste per il territorio sarzanese dal programma ATO Idrico approvato in sede provinciale lo scorso luglio, dopo una fase di consultazione con gli enti territoriali, e che verranno interamente realizzate dal gestore Acam Acque del Gruppo Iren, quindi senza alcun esborso da parte del Comune di Sarzana.



"Si tratta - precisa Campi - di 1 milione e 325.380euro di investimenti complessivi previsti nel Comune di Sarzana per il periodo 2021-2023 riguardanti il servizio idrico integrato e suddivisi fra acquedotto, depurazione, fognatura e riqualificazione di impianti ormai desueti e contrari ad ogni principio di rispetto dell'ambiente. Proprio in questi giorni il programma prevede interventi di nel quartiere di Crociata - Via Del Corso con il risanamento della rete idrica per uno sviluppo di 550 ml e relative derivazioni di utenze, per un investimento di circa 173mila euro. Comunicheremo i

prossimi interventi, che la cittadinanza e la città aspettavano da troppo tempo per la riqualificazione di impianti desueti e realizzare finalmente l'idea di una città moderna e più rispettosa dell'ambiente".