Sarzana 'plastic free', 1500 borracce per gli studenti

Sarzana - Val di Magra - “Quello che vi consegniamo non è soltanto un dono, ma un simbolo: il futuro è nelle vostre mani, ricordatelo ogni giorno e ispirateci”. Si è rivolta così il sindaco Cristina Ponzanelli agli studenti delle scuole elementari e medie di Sarzana, destinatari della borraccia in alluminio all'interno della campagna “YOUR future is in YOUR hands” promossa dal Comune di Sarzana e dedicata ai più piccoli.



Un progetto su cui il sindaco lavora da tempo, già anticipato lo scorso 29 settembre alle centinaia di ragazzi saliti in sala consiliare di Palazzo Civico nell'ambito del “Fridays For Future”, giornata dello sciopero mondiale contro il cambiamento climatico, che anche nella nostra città ha visto la partecipazione in piazza di tantissimi giovani: “Sarzana – aveva detto allora il sindaco Cristina Ponzanelli - sarà un comune Plastic Free per i suoi bambini di primarie di secondarie di primo grado. Vogliamo consegnare loro 1500 borracce in alluminio riutilizzabili, nell'ambito di bellissimo un progetto ispirato proprio da un bambino. La vostra generazione ci invita a una rinnovata sensibilità ambientale: da come e se cambieremo il nostro approccio a questa sfida epocale, sapremo costruire insieme cambiamenti irreversibili per le generazioni future. Continuate a ispirarci”.



Oggi la campagna “Your Future is in your Hands” - ispirata proprio da un bambino che l’ha proposta come progetto durante l’esame di terza media - vede concretizzarsi con la consegna effettiva delle borracce in alluminio a tutti gli alunni della scuola primaria (848) di quella secondaria di primo grado (587) e anche ai bambini che frequentano l'Istituto Immacolata Pavone (125).



“Il vostro futuro è nelle vostre mani non è soltanto il nome di una campagna, ma la consapevolezza che è proprio da voi bambini che si costruisce un futuro migliore ogni giorno – ha detto oggi il sindaco Cristina Ponzanelli. – Ognuno di voi sarà da oggi protagonista attivo della campagna “YOUR future is in YOUR hands”: diffondete questa sensibilità, coltivate i vostri talenti e ispirate il cambiamento positivo di cui il nostro mondo ha bisogno.”



Nello specifico la consegna delle borracce in alluminio – progetto proposto in collaborazione con ISA13 e sponsorizzato integralmente dall'azienda Cirfood, a costo zero per il comune – riveste particolare importanza perché non si tratta di un gesto fine a se stesso ma, al contrario, implica il coinvolgimento di centinaia tra bambini e ragazzi nel percorso di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente: si tratta infatti di un tangibile e concreto passo in avanti verso la formazione di una coscienza collettiva che ponga il rispetto dell'ambiente fra le priorità della comunità sarzanese.