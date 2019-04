Sarzana più social, Comune investe 21mila euro per sito, Facebook e Instagram

Pronti due bandi per la gestione delle pagine e del portale turistico. Ponzanelli: "Stiamo mettendo tutto a sistema per far sì che Sarzana torni a essere punto di riferimento".

Sarzana - Val di Magra - Un approccio nuovo, organico, ragionato che poi si è trasformato in “Progetto di marketing territoriale, cultura, eventi, promozione della città e dell'interazione cittadini-ente pubblico”, capace di “abbracciare” le specificità di Sarzana per rilanciarle attraverso una comunicazione sempre più integrata. Un nuovo piano moderno, al passo con i tempi, interamente elaborato da risorse interne, senza costi aggiuntivi per l'ente. Implementazione e sviluppo di strategie sono le colonne portanti del Piano che andrà a riempire il gap comunicativo che, fino ad oggi, ha impedito a Sarzana di utilizzare i nuovi strumenti digitali, affiancandoli a quelli già in essere, per realizzare strategie di comunicazione di massa più efficaci che possano creare opportunità di lavoro, migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini, accrescere il valore degli immobili, sostenere e rilanciare il tessuto economico cittadino.



Grazie a una comunicazione coordinata attraverso la messa a sistema di diversi strumenti e modalità: dal contatto diretto con il cittadino fino all'utilizzo dei nuovi media in grado di fornire una migliore informazione sulle attività e i servizi comunali, alla promozione dell'immagine della città, Sarzana guarda al futuro con determinazione e ottimismo. Punto di forza del nuovo Piano di marketing non può che essere l'approdo al mondo social con l'apertura di una pagina Facebook “Città di Sarzana”, di un profilo Instagram e di un sito di promozione turistica della città che si chiamerà “Visit Sarzana”.



“Il marketing e la comunicazione- spiega il sindaco Cristina Ponzanelli- in un mondo sempre più connesso, non possono che correre di pari passo: dobbiamo essere in grado, da un lato, di proporre idee e prodotti vincenti per la nostra città e, dall'altro, dobbiamo riuscire a veicolarli in modo sempre più capillare e visibile. Per questo abbiamo fortemente voluto l'ingresso istituzionale sui social, così come la realizzazione di uno strumento utile al turista, entrambi passi necessari per raggiungere questo obiettivo. Sarzana deve essere orgogliosa della sua storia ma anche capace di guardare al futuro con un progetto di marketing territoriale al passo con i tempi. Oggi siamo all'anno zero. Con questo piano intendiamo colmare anni di colpevole ritardo. Un nuovo progetto di promozione della città, un sito accessibile e funzionale, eventi di qualità e di richiamo non solo locale: vogliamo mettere tutto a sistema per far sì che Sarzana torni a essere punto di riferimento della Val di Magra e non solo”.



Dal un punto di vista tecnico-organizzativo, per quanto riguarda i social, il Comune di Sarzana si è dotato di una policy per la loro gestione. Il bando pubblico per l'affidamento del servizio prevede anche la produzione quali materiale grafico, audio e fotografico, che resteranno nella disponibilità dell'ente per ottemperare a esigenze comunicative. Nel bando, che prevede un compenso complessivo annuo di 12mila euro, stanziate da risorse di Bilancio che il Comune verserà all'aggiudicatario, sono previsti almeno due report relativi alla gestione del servizio che potrà essere rinnovato per un ulteriore anno a discrezione dell'Amministrazione. La solita procedura sarà predisposta per il portale turistico “Visit Sarzana” la cui predisposizione del bando è in corso e che prevede 9mila euro di compenso all'affidatario stanziate sul capitolo di nuova istituzione relativo ai proventi derivanti dalla tassa di soggiorno: Visit Sarzana sarà ottimizzato anche per mobile e App IOS e Android.