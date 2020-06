Sarzana pianta alberi per i neonati e pensa a salvare i pini di Porta Parma

Sarzana - Val di Magra - Il Comune di Sarzana ha deciso di mettere a dimora un albero per ogni neonato.

Lo ha stabilito la Giunta con deliberazione n.119 su proposta dell’assessore all’ambiente Barbara Campi. “Il verde urbano- spiega nella sua proposta Campi- è un elemento decisivo per migliorare la qualità della vita in città e il patrimonio arboreo ne rappresenta la componente più importante. Gli alberi contribuiscono alla mitigazione del calore e del rumore, alla biodiversità e al livello estetico della città, oltre che contribuire alla depurazione dell’aria, alla difesa del suolo. Per questo anche in riferimento alle recenti linee guida elaborate per la redazione del nuovo Puc l’Amministrazione sarzanese ha deciso di dare attuazione a una best practice di porre a dimora un albero per ogni nato e di incentivare una coscienza civica di arricchimento del patrimonio arboreo pubblico attraverso iniziative di commemorazione o donazione”.



Entro sei mesi dalla nascita del bambino il Comune di Sarzana provvederà a piantare un nuovo albero che verrà censito e classificato andando così a comporre il “Bilancio Arboreo”, vale a dire la stesura del rapporto dato dal numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica che il sindaco, come da norma, provvederà a comunicare alla città prima della fine del suo mandato. “Spesso camminando nel parcheggio di Piazza Avis, cioè Porta Parma, rivolgo lo sguardo ai pini marittimi risalenti agli anni ’60 del secolo scorso, alle loro radici assetate di libertà che si inarcano come un grido di aiuto a cui non si può e non si deve essere sordi- dichiara Campi-. Penso e studio soluzioni per preservarli e salvarli da una fine certa , per non mettere a rischio l’incolumità pubblica. Ogni potatura radicale , dettata da perizie o valutazioni tecniche d’ufficio, crea allarme e spesso dissenso, come se non si condividesse tutti questa consapevolezza profonda. Sarzana con questa iniziativa afferma la propria profonda sensibilità verso la natura e ha girato la prua verso un diverso concetto di spazio città“.