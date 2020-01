Sarzana pensa a una festa del cioccolato. Torna il mercato del Forte

Sarzana - Val di Magra - Ieri pomeriggio lungo incontro tra amministrazione comunale e commercianti nella sala consiliare di Sarzana. “Sono stati affrontati e condivisi i programmi su commercio e turismo per il 2020. È stata una riunione abbastanza lunga a causa dei molti punti affrontati. Si è parlato delle possibili programmazioni di eventi fra gennaio e marzo 2020”, ha rendicontato via social l'assessore al commercio Roberto Italiani. “Un gruppo di commercianti si è preso l'onere di raccogliere firme per l'organizzazione di due date del mercato del Forte”, ha continuato l'assessore. Destinato quindi a ripetersi l'evento commerciale di sapore versiliese che in passato aveva suscitato, sì, entusiasmo, ma anche qualche malumore.



Nel corso della riunione Italiani ha chiesto ai presenti di verificare la possibilità di organizzare per San Valentino o per i primi di marzo una festa del cioccolato autogestita dagli stessi operatori sarzanesi. “La Pro loco – ancora Italiani -, che era presente ieri per il tramite del presidente e di alcuni componenti del consiglio, potrebbe essere coinvolta nei progetti”. “Il carnevale quest'anno sarà migliorato sia per quantità che per qualità – ha concluso l'assessore -. Sto valutando due o tre iniziative in tale periodo che possano riempire altrettanti fine settimana, ad esempio il mercato europeo e la festa di una conosciuta tv locale con kermesse di ospiti e cantanti in due giorni. E ci saranno due spettacoli di musica classica organizzati dalla Fondazione Carispezia”.



Niccolò Re