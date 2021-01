Sarzana, partono i lavori della reste idrica su Via del Corso istituito il senso unico alternato

Sarzana - Val di Magra - Da oggi fino a sabato 30 gennaio per lavori urgenti di rinnovamento della rete idrica da parte di Acam Spa la circolazione stradale in Via del Corso, nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 34, è stata modificata.

Con ordinanza n.5 del comandante della polizia locale Roberto Franzini, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'intervento e di tutelare la pubblica e privata incolumità, eccetto il sabato e i festivi, è stato stabilito: il restringimento di carreggiata nonché del senso unico alternato di marcia veicolare regolato da impianto semaforico e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta vietata. Dovrà essere garantito in sicurezza il transito dei pedoni. Il cantiere sarà segnalato mediante apposita segnaletica stradale diurna e notturna.