Sarzana, ormai pronta l'aula studio all'ex tribunale

Sarzana - Val di Magra - E' pronto lo spazio al primo piano dell'ex Tribunale di Sarzana che l'amministrazione comunale ha inteso destinare ai ragazzi che frequentano le scuole superiori e l'università. I lavori di adeguamento che hanno trasformato l'ex-aula delle udienze in spazio attrezzato e idoneo a ospitare gli studenti sono ormai terminati: nei prossimi giorni, infatti, sarà attivato il servizio internet e la sala studio avrà piena funzionalità e fruibilità. Per rendere l'ambiente pienamente idoneo alla sua funzione, il Comune ha autorizzato alcuni lavori di riqualificazione dell'impianto

elettrico e di illuminazione, che è stato sostituito con corpi luminosi a led studiati per ottenere su tutta la superficie una luce omogenea e garantire il quantitativo di lumen necessario per la destinazione d'uso prescelta, anche nelle ore pomeridiane..

Sono state inoltre installate nuove prese, per assicurare disponibilità sufficiente alle esigenze degli utenti, oltre all'installazione di due punti di rete Wi-Fi ad alta velocità che garantiranno un'adeguata connessione internet.

"Siamo felici di aver destinato ai nostri giovani e agli studenti questo spazio - afferma il sindaco Cristina Ponzanelli -, soprattutto in questo periodo, in cui molto è stato loro tolto dalla pandemia e dall'emergenza. Non esiste una destinazione migliore per gli spazi pubblici che allo studio. Confrontandoci con i ragazzi che li hanno vissuti abbiamo concordato alcuni miglioramenti e li abbiamo realizzati”.