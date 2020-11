Sarzana, nuovo manto stradale per Via Sobborgo Spina

Sarzana - Val di Magra - Da giovedì prossimo 12 novembre per una settimana fino al 18 novembre la Polizia locale sarzanese ha istituito il divieto di sosta e il transito a senso unico alternato in Via Sobborgo Spina per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale. Un’altra parte del piano triennale degli asfalti che prevede un intervento complessivo su tre anni da ben 540mila euro e che per l’anno 2020 prevede un investimento globale da 250mila euro finanziati con mutuo, sta per essere realizzata.



Nel dettaglio i lavori dei prossimi giorni in Sobborgo Spina prevedono una spesa di 64.468,43 euro e, tempo e imprevisti permettendo, potrebbero essere conclusi in quattro giorni. Palazzo Roderio ha già realizzato una serie di asfaltature in alcuni tratti delle vie Falcinello, San Gottardo, via Dei Molini, viale Alfieri e piazza Terzi: ultimo intervento programmato per le strade del Borgo di Falcinello.