Sarzana, nuove misure anti-Covid per Natale e Capodanno

Sarzana - Val di Magra - La giunta comunale di Sarzana ha approvato ulteriori misure per il periodo natalizio e di fine anno 2020. “Considerato

l'inaspettato intenso flusso di veicoli che giornalmente accedono al centro storico - si legge nell’atto - e che il passaggio di auto sta determinando disagi per gli operatori commerciali che hanno negozi nelle vie di transito (vie Gramsci, Bertoloni e Landinelli), in quanto a causa dell'intenso traffico risultano difficoltosi e disincentivati gli spostamenti a piedi; considerato che, specialmente in questo periodo natalizio, è opportuno favorire gli spostamenti pedonali lungo le vie del centro per agevolare gli acquisti durante le ore pomeridiane, e che è opportuno continuare ad agevolare le attività di asporto per le attività di somministrazione che dalle 18 in poi non possono più ospitare avventori”, la Giunta Ponzanelli ha dato mandato agli uffici di predisporre gli atti per la prosecuzione e l’intensificazione dei controlli, a cura del Corpo di Polizia Locale in collaborazione con le altre forze dell’ordine, sul rispetto delle misure contenute nel dpcm del 3 dicembre 2020, in particolare per quanto concerne gli spostamenti delle persone oltre a “definire gli orari di apertura della ztl del centro storico fino al 31 gennaio 2021 dalle ore 5 del mattino alle ore 14 e dalle 19.30 alle ore

22 tutti i giorni festivi e prefestivi inclusi”.



Un particolare richiamo è previsto per l’intensificazione dei controlli sul rispetto delle norme anti-covid in concomitanza con la serata del 31 dicembre, tradizionalmente dedicata ai festeggiamenti di fine anno. Per quanto riguarda invece l'apertura al pubblico della biblioteca civica e dell'archivio storico - già programmata nel periodo 5 ottobre 31 dicembre 2020 - la nuova deliberazione di Giunta, tenendo conto delle esigenze dell’utenza e in particolare

dell’andamento dei flussi nelle prime due settimane del mese di dicembre 2020, ha dato atto che “ nelle giornate prefestive di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre la richiesta dei servizi della biblioteca civica possa essere prevista come significativamente ridotta e sicuramente concentrata nel solo orario antimeridiano e per questo stabilito la chiusura al pubblico di tutte le sedi della biblioteca civica - compresa la sala studio nei pomeriggi dei due giorni prefestivi del 24 e 31 dicembre 2020”. L’atto conferma l’attivazione, attraverso la Protezione Civile, dei servizi di trasporto gratuito beni di prima necessità a domicilio per anziani - immunodepressi - fasce deboli della popolazione, con particolare attenzione ai bisogni ulteriori che dovessero manifestarsi in concomitanza con il periodo festivo.